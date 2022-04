BH tem céu claro e sem possibilidade de chuva nesta quinta-feira

Após alguns dias de temperaturas amenas em Minas Gerais, o calor volta a prevalecer e a possibilidade de chuva fica cada vez menor. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apenas a Região do Vale do Jequitinhonha tem possibilidade de chuvisco nesta quinta-feira (28/4).

As temperaturas na capital mineira devem chegar aos 29ºC no período da tarde

De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro na capital mineira. A máxima prevista para hoje é de 29°C e a umidade relativa mínima do ar ficará em torno de 35% à tarde, no período de maior aquecimento.