UFMG mantém o uso de máscara nos espaços da faculdade

Nos espaços da UFMG, uso de máscara será obrigatório em espaços fechados (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Mesmo com a liberação do uso de máscaras em locais fechados , a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) decidiu por manter o uso da proteçãoI nos espaços universitário. Segundo a instituição, é necessário manter os cuidados para evitar a transmissão do vírus, principalmente no período de outono e inverno.









"A avaliação do Comitê da UFMG de Enfrentamento ao Novo Coronavírus é a de que ainda é prudente manter os cuidados para evitar a transmissão do vírus. O período de outono e inverno aumenta a circulação de diversos vírus respiratórios e ainda não sabemos como será o impacto dessa sazonalidade na capacidade do nosso sistema de saúde, exausto e sobrecarregado pelas consequências diretas e indiretas da pandemia", ressaltou.





Além disso, a universidade ressaltou a importância de priorizar espaços abertos e bem ventilados e, em casos de sintomas de COVID-19, o afastamento das atividades presenciais.





Conforme o comunicado, o Comitê da UFMG de Enfrentamento ao Coronavírus permanecerá ativo, com o intuito de realizar vigilâncias epidemiológicas, com atenção à possibilidade do surgimento de novas variantes.