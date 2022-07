Minas: 159 cidades estão com alerta de baixa umidade do ar

Mapa mostra as regiões de Minas onde a baixa umidade está concentrada (foto: Inmet/Divulgação) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade nesta terça-feira (19/7), cobrindo uma área que engloba 159 municípios mineiros. As regiões Norte, Noroeste, Central, Oeste, Triângulo Mineiro e Sudoeste estão atingidas.









A baixa umidade está concentrada na porção Oeste do estado. Na parte Centro-Leste, uma massa de ar de origem oceânica mantém o índice acima dos 30%, assim como no Sul do estado.



Em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar no período mais quente do dia fica em torno de 35%.





O Triângulo Mineiro é a região mais atingida pela baixa umidade, com médias abaixo dos 25%.





Montes Claros (21%), Ituiutaba (22%), Campina Verde (22%), Conceição das Alagoas (22%) e Uberlândia (26%) registraram os menores índices nesta terça-feira.





As recomendações incluídas no alerta para evitar danos à saúde são:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).