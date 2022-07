Tempo seco predomina em Minas; não chove em BH há 60 dias

BH está há 60 dias sem chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Belo Horizonte está há 60 dias sem chuva. O levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), feito neste domingo (17/07), considera precipitações a partir de 1 milímetro. Como resultado disso, a capital mineira tem dias mais secos, com umidade relativa do ar beirando os 30% na parte da tarde.

Para hoje, o cenário não deve ser diferente. Em BH, a umidade deve alcançar o mesmo índice durante o dia, com céu sob poucas nuvens e temperatura máxima alcançando os 28°C.

A mínima foi de 13,1ºC, registrada nas primeiras horas da manhã na Estação Pampulha. Já a sensação térmica ficou em 11,1ºC nos pontos mais altos da capital, com registro feito na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, na Região Oeste da cidade.

Baixa umidade em quase todo o Estado

Ainda segundo o Inmet, quase toda Minas Gerais deve sofrer com tempo seco neste domingo. É o que indica a meteorologista Anete Fernandes. “Exceto na faixa Leste, todo o índice deve ficar crítico em todo o Estado, marcando abaixo de 30% na parte da tarde”, disse.

O cenário também deve atingir a Região Metropolitana, que em partes do dia pode ter índices de 25%.