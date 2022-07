Veja a previsão do tempo para esta semana em Minas Gerais

Não há previsão de chuva para nenhuma região de Minas nesta semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A semana começa com o tempo seco em diversas regiões do estado. No Triângulo, Oeste, Sul, Norte e Noroeste de Minas, a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 25% a partir desta segunda-feira (04/7), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Na terça (05/7), os termômetros em BH ficam entre 13ºC e 25ºC, e entre 4ºC e 32ºC em Minas. Na quarta-feira (06/7), a mínima é de 5ºC no Sul de Minas e máxima de 32ºC no Triângulo.





Entre quarta e quinta-feira (07/7), a temperatura em Belo Horizonte permanece entre 12ºC a 25ºC, e a máxima cai levemente na sexta-feira (08/7), passando a marcar 24ºC, com mínima de 13ºC.





Na quinta, a previsão é de 4ºC no Sul de Minas e 33ºC no Norte. Para sexta, termômetros ficam entre 5ºC e 33ºC no estado.





Não há previsão de chuva, e o céu fica nublado nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, e claro a parcialmente nublado nas demais regiões.