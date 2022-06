Semana terá temperatura estável e tempo seco em Minas Gerais; veja previsão

O tempo seco em Minas é esperado para o Triângulo e Noroeste do estado (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press - 10/06/2022) Ao longo desta semana, os termômetros não sofrem grandes alterações em Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Belo Horizonte as temperaturas ficam entre 11°C e 26°C e, no estado, entre 5°C e 32°C.









A partir de quarta-feira, são esperados índices críticos de umidade para o Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas, com névoa seca no Norte. A umidade relativa do ar fica em torno de 25% nessas regiões na parte da tarde.





Na quinta-feira (30/6), a mínima em Minas é de 6°C, com máxima de 32°C, e, na sexta (01/7), a menor temperatura é de 7°C, com máxima de 31°C. Já Belo Horizonte mantém a mínima de 13°C e máxima de 26°C durante os dois dias.





Não há previsão de chuva para nenhuma região do estado ao longo desta semana.