BH tem madrugada fria, mas tempo fica estável nesta segunda (27)

Temperaturas na capital ficam entre 11,1°C e 25°C nesta segunda (27) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A segunda-feira (27/4) começa com o tempo estável em Belo Horizonte. As temperaturas ficam entre a mínima de 11,1°C, registrada na estação Pampulh,a e a máxima esperada é de 25°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









O céu fica nublado a claro nas regiões Metropolitana de BH, Central de Minas, Sul e Triângulo.





Em Minas, a menor temperatura registrada foi em Maria da Fé, no Sul do estado, com 4,3°C. A máxima prevista é de 31°C no extremo Norte.





Não há previsão de chuva para nenhuma região de Minas Gerais ao longo da semana e, a partir de quarta-feira (29/06), são esperados índices críticos de umidade do ar no Norte e Noroeste do estado.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais