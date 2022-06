Incêndio em área de churrasqueira de condomínio destrói carro em Contagem

Fogo estava concentrado na parte de trás do prédio (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um incêndio em área de churrasco de um condomínio no Bairro Pedra Azul, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, destruiu um carro na tarde desse domingo (26/06).

As chamas estavam na parte de trás do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia bastante entulho no local e o risco era de propagação do fogo para a própria edificação e para imóveis próximos.

Os militares usaram cerca de 2,5 mil litros de água para controlar o incêndio. O local foi isolado e monitorado até a eliminação total dos riscos .

Com o fogo apagado, foi possível identificar que o veículo destruído era um modelo Santana 88, de placa GLF-0021.

Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio.