Polícia prende suspeitos de participar de explosão em agência do BB

Crime ocorreu em 2021 e chocou a cidade de Jacuí (foto: migalhas.com.br)

Dois suspeitos de participar de uma explosão a uma agência do Banco do Brasil, em abril de 2021, em Jacuí, foram presos neste sábado (25/06), no município no Sul de Minas Gerais. Conforme a Polícia Civil, um dos suspeitos é o chefe de gabinete da cidade, Carlos Henrique Baquião, que na época do crime era vereador do município.









De acordo com a polícia, ele e o outro suspeito prestaram o apoio logístico para a quadrilha.





A reportagem tentou contato com a defesa do chefe de gabinete, sem sucesso. A Prefeitura de Jacuí também não se pronunciou.





A quadrilha explodiu a agência bancária e trocou tiros com a Polícia Militar na madrugada do dia 8 de abril de 2021. Segundo a Polícia Militar, pelo menos sete suspeitos participaram da ação, que aconteceu por volta de 00h30.





Na época, os suspeitos teriam chegado à cidade em dois veículos e estacionado uma caminhonete na porta da agência. Os militares informaram que quatro homens entraram no banco, e os outros suspeitos fizeram a segurança do local.





As explosões no interior da agência começaram pouco tempo depois. Enquanto alguns dos envolvidos ficaram na região do banco, os outros estavam próximos ao destacamento da Polícia Militar. Após a explosão na agência, a quadrilha fugiu.