Funcionárias denunciam assédio sexual em universidade de Juiz de Fora

UFJF abriu processo administrativo disciplinar para investigar a denuncia (foto: Fernando Priamo/Tribuna de Minas)

Um grupo de oito funcionárias terceirizadas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) denuncia ter sofrido assédio sexual por parte de dois trabalhadores do quadro efetivo da institução. A Polícia Civil investiga o caso.O caso foi levado à polícia pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana (Sinteac). Segundo relato das vítimas, a ocorrência foi comunicada primeiro à universidade, que teria afastado os dois suspeitos.De acordo o Sinteac, uma das mulheres procurou o sindicato na última semana para relatar o assédio . Ela foi orientada a registrar um boletim de ocorrência. O sindicato também diz ter prestado apoio psicológico à funcionária, que se mostrou bastante abalada.A entidade afirma ter entrado em contato com as demais vítimas e também orientou para que elas registrassem a ocorrência na polícia.O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) . "Levantamentos estão sendo realizados e mais informações serão divulgadas em momento oportuno, a fim de não prejudicar a apuração", informou a PCMG por meio de nota.Na segunda-feira (18/7), o Sinteac também enviou um ofício à universidade comunicando o relato das vítimas e também solicitou uma reunião para tratar do caso.A UFJF informou que tomou conhecimento da denúncia por meio da ouvidoria especializada da universidade. "Foi aberto um processo administrativo disciplinar que já está em andamento e corre em sigilo", disse por meio de nota. A instituição declarou, ainda, que repudia a situação e que foi dado todo o acolhimento e atendimento às trabalhadoras.