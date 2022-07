Prefeitura publica nomeação de mais de 180 guardas municipais

Prefeitura divulgou 184 nomes para cargos de Guarda Municipal (foto: PBH/Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte publicou, nesta terça-feira (19/07), a lista com a nomeação de 184 pessoas para o cargo de Guarda Municipal.

A informação foi anunciada pelas redes sociais do prefeito da capital, Fuad Noman (PSD), e publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

A nomeação é resultado do concurso público de 2019 e homologado em agosto de 2020. Desde então, os aprovados aguardam a nomeação da prefeitura.

Assinei hoje os atos de nomeação de mais 184 Guardas Municipais. As nomeações sairão amanhã no Diário Oficial do Município. Seguiremos trabalhando dia e noite por uma Belo Horizonte mais segura! %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) July 18, 2022

“Seguiremos trabalhando dia e noite por uma Belo Horizonte mais segura!”, garantiu o Fuad Noman no anúncio da nomeação.

O nome dos candidatos aprovados estão disponíveis no site da PBH e na página oficial do DOM.