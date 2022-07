Polícia procura homem que invadiu consultório e agrediu médico em hospital

Após agredir o médico, o suspeito fugiu do hospital, tomando rumo ignorado (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um médico de 31 anos, que trabalhava em plantão do Hospital da Criança, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi vítima de agressões praticadas pelo pai de uma criança que havia sido atendida por ele.

O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (18/7). Após as agressões, o suspeito fugiu do hospital.

Ainda conforme a direção do hospital, o suspeito partiu para as agressões após não ficar satisfeito com a medicação passada pelo profissional.

Durante a invasão ao consultório, o homem teria dito que queria que a tosse de seu filho acabasse naquele momento, e que exigia uma outra solução por parte do médico.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se o inquérito policial do caso foi instaurado, bem como se o suspeito foi preso e ouvido por delegado de plantão da PC de Uberaba, mas ainda não obteve resposta.