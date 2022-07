'Pod ou não Pode?': conheça misturas de azeite no café e geleia com drinque

Leia mais no uai.com.br/ em.com.br



No podcast 'Pod ou não Pode?' dessa quarta-feira (13/7), foram apresentadas misturas, com tradicionais e premiados produtos mineiros, que chamaram atenção. Colocar azeite no café e produzir drinques com geleia eram algumas das receitas que impressionaram o jornalista Ricardo Carlini durante o programa.A combinação envolvendo azeite e café foi apresentada por Katya Salomão, da Kochen Azeites Saborizados, vencedora de seis prêmios em um dos maiores concursos de azeites na Itália (EVO IOOC), durante o programa que tinha como tema os produtos mineiros premiados no mundo . Ela também conta que se utiliza muito o produto com sorvetes.

"Hoje em dia uso muito o azeite para finalizar na sobremesa, principalmente no sorvete. Tem sorvete de creme, você coloca azeite de laranja, e fica uma sobremesa fabulosa. Se usar o azeite de pimenta em um sorvete de chocolate, vira uma explosão de sabores”, garante Katya.





Katya Salomão, da Kochen Azeites Saborizados, mistura azeite no café durante podcast 'Pod ou não Pode?' (foto: Reprodução/Youtube Portal Uai))

Confira a entrevista:

Outra mistura que chamou atenção do apresentador foram os drinques feitos com geleia. Segundo Bruno Bethonico, da Expressar Gourmet, é possível fazer bebidas com gim ou até mesmo a clássica caipirinha utilizando as geleias produzidas em BH e vencedoras do Marmalade Awards - título relevante da Inglaterra."Você coloca gim, tônica ou kombucha e geleia. Você pode por as especiarias e a geleia para harmonizar e adocicar. Pode colocar duas colheres de sopa de geleia para um drinque mais doce", afirma Bethonico.O 'Pod ou não pode?' vai ao ar todas às quartas-feiras, às 14h, no canal dono Youtube. O último episódio contou com a presença da Renata Rocha, Bruno Bethonico e Katya Salomão. Eles participaram do podcast que mostrou o pão de fermentação natural, a geleia com o título de melhor do mundo e os azeites premiados internacionalmente.