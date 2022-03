Feira Aproxima: sol, diversão e boa comida no reencontro com o público

Ele revela que o casal escolheu o tropeiro como prato principal do passeio e, de sobremesa, pastel de belém e sorvete. "Tudo gostoso". Já a Fiona e a Aurora ficaram na creche, um espaço reservado para os bichinhos na feira: "Foi legal para elas porque também puderam sozializar".



Marinho, aliás, destacou como a feira foi planejada: "Ótima organização, bem legal, tranquilo e nos sentimos seguros. Tinha pessoas com e sem máscara e, quando passávamos por um lugar com mais pessoas, colocávamos a nossa, mas não por receio ou meso, mas por hábito mesmo. Foi um ótimo programa".





Barraca do Chef Marquinho: tradicional tropeiro mineiro, indispensável no cardápio. Não sobrou nada (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Entre as barracas, que exalavam o melhor cheiro possível, a Barraca da Val, de Valdelicia Coimbra, fez sucesso. Ela serviu porção de linguiça com pimenta biquinho, cebola e salada de tomate graype com batata noisette com ervas (manjericão e salsinha) e pimenta calabresa. E ainda, como acompanhamento, uma farofa na manteiga com alho e açafrão: "Graças a Deus foi um sucesso. Preparei 200 porções e acabou às 14h30, vendi tudo. Estava com receio, pensei que voltaria para casa com produto porque as pessoas ainda estão com medo de sair. Mas o público veio, encontrei clientes antigas que ficaram feliz em me ver, com a feira e é uma alegria só".Val participa da Feira Aproxima desde o ínicio. "Já vamos fazer 11 anos. Sempre vou trocando de prato, as pessoas experimentam, gostam e voltam. Agora, vou percorrer as outras barracas e já estou esperando pela próxima".A Barraca do Chef Marcinho, Márcio Almeida, também se destacou, já que ele serviu o tradicional e autêntico tropeiro mineiro. Era como um imã. Conhecido no segmento de eventos, no mercado de feiras, Márcio também participa da Aproxima há mais tempo, seis ou oito edições, ficou na dúvida. O chef também estava feliz, mas pela insegurança do retorno, destaca que poderia ter sido muito melhor, mas não dava para arriscar tanto nesta retomada: "Acabou o tropeiro. Foram 200 porções e poderia ter sido muito mais. No entanto, por ser a volta, ontem choveu, fica complicado determinar uma demanda. Mas foi excelente, o público veio e tudo organizado com a competência do Eduardo Maya (organizador da feira)."