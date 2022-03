Após dois anos, Feira Aproxima está de volta ao pátio do Colégio Arnaldo

Feira Aproxima realizou 60 edições antes de a pandemia impor restrições a eventos em espaços públicos (foto: Victor Schwaner/divulgação)

Sem funcionar durante dois anos por causa da pandemia, a Feira Aproxima está de volta neste sábado (5/3), a partir das 10h, no pátio do Colégio e Faculdade Arnaldo, no bairro Funcionários. Além de atrações gastronômicas e produtos de artesanato, haverá feirinha de adoção de cães.







"Fechou tudo e ficamos completamente parados. Então, a expectativa é muito grande. O pátio do Colégio Arnaldo é um local grande e muito bacana" Eduardo Maya, organizador da Feira Aproxima





OPORTUNIDADE DE ENCONTRO







A feira terá área pet friendly, além de espaço para as crianças, aproveitando a estrutura do colégio. O evento é gratuito e aberto ao público. Não haverá música ao vivo, como determinam os protocolos da prefeitura da capital.





Eduardo Maya comemora a primeira edição da Aproxima após o carnaval de 2020. “Fechou tudo e ficamos completamente parados. Então, a expectativa é muito grande. O pátio do Colégio Arnaldo é um local grande e muito bacana”, afirma o idealizador do evento.





Apesar da paralisação forçada, o evento prossegue com os mesmos propósitos, diz Maya. “Felizmente, estamos indo muito bem. Desde 2014, a Feira Aproxima ocorre todos os meses, foram mais de 60 edições. Se não fosse a pandemia, teríamos feito cerca de 90. Ela acontece no primeiro sábado de cada mês em diferentes pontos da cidade. Isso porque as pessoas não circulam muito hoje em dia. Às vezes, um local é até perto do outro, mas a pessoa não vai. Ela irá onde fica mais perto de sua casa.”





O propósito é reunir a cadeia gastronômica de Minas Gerais em um único lugar, divulgando produtores, chefs e cozinheiros junto ao público. “Muita gente que começou na feirinha hoje é dono de indústria”, lembra Eduardo Maya.





Porém, o chef esclarece que o objetivo da feira não é receber o produtor para que ele apenas venda sua mercadoria. “Ele vai lá para ser visto, conhecido e gerar emprego. Não é dar o peixe, é ensinar o cara a pescar. Apresentamos os produtores, embora muitos já sejam conhecidos. O primeiro evento que juntou cervejaria e gastronomia em um único lugar foi a Aproxima”, diz.





O evento também está voltado para vegetarianos e veganos, além de oferecer comida para crianças. “Serão 40 pontos de venda de produtos mineiros, como cachaça, cerveja artesanal, vinho, pé-de-moleque, queijos e quitandas em geral”, adianta Maya.





FEIRINHA DE ANIMAIS Renata Curty Berberick, do Hospital Veterinário da Faculdade Arnaldo, explica que o setor pet da Aproxima terá espaço para animais brincarem e pequena feira de adoção.





“Vamos levar alguns animais resgatados pela Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, recolhidos por causa de maus-tratos e trazidos para o hospital para tratamento e estabilização do quadro clínico”, afirma.





“Depois que os animaizinhos são estabilizados, os colocamos para adoção. No momento, precisamos conseguir donos para eles, porque estamos com 17 no hospital. Desta vez, levaremos apenas cinco, os outros ainda estão passando por tratamento”, afirma Renata Berberick.





FEIRA APROXIMA

Neste sábado (5/3), das 10h às 17h, no pátio do Colégio e Faculdade Arnaldo. Praça João Pessoa, 200, Bairro Funcionários. Entrada franca.

De acordo com ele, trata-se de oportunidade “para as pessoas voltarem a se encontrar e para que a cidade volte a ter vida de maneira responsável, com a esperança de que agora a gente está retomando, aos poucos, certa normalidade”. A Aproxima funcionará das 10h às 17h.