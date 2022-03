Um Pinóquio ''antidisney" para a era das fake news

Espetáculo musical da Cia PeQuod Teatro de Animação ficará em cartaz na capital mineira até 28 de março (foto: Renato Mangolin/divulgação )

O famoso boneco da literatura chegou ao CCBB-BH. A Cia PeQuod Teatro de Animação apresenta “PinoQuio”, adaptação do romance de Carlo Collodi (1826-1890) realizada pelo diretor Miguel Vellinho, com música do maestro Tim Rescala. A primeira opereta da PeQuod ficará em cartaz na capital mineira até 28 de março.









“Trouxemos para a cena o que ele (Collodi) escreveu. Não há surpresas ou coisas adocicadas como a Disney acabou popularizando: uma história que começa como a do autor, mas do meio para a frente vira algo completamente diferente”, explica Miguel Vellinho. “São opções: a Disney tinha suas razões e eu tenho as minhas. Podemos falar coisas para as crianças de hoje que não se podiam falar nos anos 1940”, acrescenta.





Ambientados visual e esteticamente no Circo Collodi, números circenses constroem a narrativa, oferecendo atmosfera de acolhimento ao público de todas as idades. “O Tim foi muito feliz ao conseguir fazer canções que não são fáceis, mas, ao mesmo tempo, são extremamente comunicativas tanto com o público mais velho quanto com o mais novo”, conta o diretor.









Tim Rescala e o diretor Miguel Vellinho planejam fazer a Trilogia dos Narigudos (foto: Renato Mangolin/divulgação)

É a segunda parceria entre o grupo e o maestro, depois de “A feira de maravilhas do fantástico Barão de Münchausen”, que estreou em 2015 e venceu em três categorias do Prêmio Zilka Salaberry de Teatro Infantil: produção, direção e interpretação masculina.

Tim Rescala se diz extremamente satisfeito com os frutos da parceria com o grupo PeQuod e promete mais trabalhos. “O Miguel fala que é a trilogia dos narigudos: o Münchausen é narigudo em sua caracterização, então só falta fazer o Cyrano (de Bergerac)”, brinca.





O diretor não usa marionetes. Pinóquio é vivido pela atriz Liliane Xavier, veterana da companhia. Também fazem parte do elenco Mona Vilardo, Maria Adélia, Marise Nogueira, Marcio Nascimento, João Lucas Romero e Santiago Villalba.





O espetáculo tem figurinos de Kika de Medina, iluminação de Renato Machado, visagismo de Mona Magalhães e bonecos criados por Eduardo Andrade.

“PinoQuio”

Com Cia PeQuod de Teatro de Animação. Sábado e domingo, às 16h; segunda e sexta, às 19h. Temporada até 28 de março. CCBB-BH. Praça da Liberdade, 450, Funcionários. R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria