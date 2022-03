Atendendo a pedidos, Cyntilante reapresenta 'Rapunzel' e 'Rainha da neve'

Rapunzel e sua ''trança cenário'' estarão em cartaz neste sábado e domingo, no Centro Cultural Cultural Unimed-BH Minas (foto: Guto Muniz/divulgação)

"Rapunzel" e "Rainha da Neve" foram os espetáculos infantis mais procurados pelo público nas redes sociais da Cyntilante Produções, grupo que se apresentou em janeiro e fevereiro na capital mineira. Os dois voltam ao cartaz neste mês, no Centro Cultural Cultural Unimed-BH Minas.









O filme “A rainha da neve” virou fenômeno de bilheteria ao recontar a história publicada pelo dinamarquês Hans Christian Andersen em 1844. Na trama, duas irmãs enfrentam a luta entre o bem e o mal para quebrar o feitiço do inverno eterno. A peça mineira destaca a protagonista Elsa, assim como o blockbuster.

HORA DO BIS

Fernando Bustamante, diretor da Cyntilante Produções, diz que além da expressiva procura durante a temporada de janeiro e fevereiro, houve 500 pedidos para que os dois espetáculos voltassem a ser reapresentados. “Diante de tantas solicitações, resolvemos fazer um bis.”





Durante as apresentações, as músicas são cantadas ao vivo pelos atores. Para o produtor, essa é uma forma de revitalizar os clássicos da literatura mundial.





“Percebemos que o público está comparecendo e pedindo, enfim voltando ao teatro aos poucos. A gente tem se apresentado da maneira mais segura possível”, informa Bustamante, garantindo que os artistas fazem testes da COVID-19.





“Também refizemos marcações dos assentos para criar o distanciamento social. Estamos seguindo os protocolos que todo mundo já conhece, como o uso de máscaras para o público, entre outras recomendações”, afirma.





Bustamante comemora a retomada dos espetáculos presenciais após o longo recesso imposto pela pandemia. “O público voltou com tudo e os teatros estão cheios novamente. Em janeiro, retomamos o nosso repertório, que conta com 25 espetáculos. Na realidade, voltamos a nos apresentar desde o ano passado, depois dessa interatividade toda, com lives, drive-in, etc”, afirma, destacando a importância das redes sociais. “As pessoas interagem bastante, pedem espetáculos e dão a sua opinião.”





A interação digital inspirou a temporada “Mais pedidos” da Cyntilante. “Diante desse engajamento, conseguimos descobrir quais espetáculos o público gostaria de rever. ‘Rapunzel’, inclusive, estreou recentemente, mas já é um dos mais pedidos”, diz.

NOVIDADES NO PALCO

De acordo com Fermando Bustamante, o que mais atrai o público são as novidades da encenação. Afirma que o visual de “Rainha da neve” é impactante, citando a utilização do recurso da projeção mapeada. Já a trança de Rapunzel tem 25 metros. “O público adora. A trança quase vira um cenário”, diz Bustamante.





De agora em diante, o grupo pretende retomar seu repertório aos poucos. “Ainda não conseguimos reapresentar os 25 espetáculos. Até o fim do primeiro semestre, queremos voltar com todo o repertório, mesmo aqueles que têm número maior de artistas no elenco”, explica o produtor.

“OS MAIS PEDIDOS”

Bis de espetáculos da Cyntilante Produções. “Rapunzel”, neste sábados (5/3) e domingos (6 e 13/3), às 16h. “Rainha da neve”, em 27/3, às 16h. Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Funcionários. Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site Eventim e na bilheteria da casa.













Clássico dos Irmãos Grimm, “Rapunzel” ganhou adaptação com teatro, música e contação de histórias. Publicado em 1812, o conto narra a história da jovem dona de imensa trança aprisionada em uma torre, a mando da bruxa.