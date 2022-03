Belo Horizonte vai sediar festival de arte e poesia aberto ao público

Poeta Aroldo Pereira (E) volta a comandar o Festival Beagá Psiu Poético, na Capital (foto: Psiu Poético/divulgação)

Belo Horizonte vai sediar um evento de poesia, que terá atrações gratuitas em espaços públicos, na forma híbrida, com as atividades presenciais e que também poderão ser acompanhadas pelo sistema online. É o 4º Festival de Arte Contemporânea Beagá Psiu Poético, marcado para o período de 17 a 19 de março.

''No período em que o mundo está apreensivo com o conflito da Rússia contra a Ucrânia, a poesia busca uma reflexão pela paz'', lembra o poeta Aroldo Pereira, organizador do Beagá Psiu Poético.

Os artistas, escritores e poetas interessados podem se inscrever para participarem no festival até terça-feira (8/3) pela internet ou pelo email beagapsiupoetico@gmail.com. Para os eventos presenciais, podem ser inscritos trabalhos artísticos (música, dança e teatro), bem como publicações a serem lançadas ou vendidas em feira de livros.

O evento em BH foi inspirado no Festival de Arte Contemporânea Psiu Poético, promovido há 35 anos em Montes Claros, onde foi idealizado por Aroldo Pereira, radicado na cidade do Norte de Minas.

O Psiu foi criado em Montes Claros com o objetivo de celebrar a poesia e outras manifestações culturais, abrindo espaço a todos os autores, assegura Aroldo. O festival terá a sua quarta edição em BH, depois de uma interrupção em 2021, por causa das restrições da pandemia do coronavírus.

Neste ano, o Beagá Psiu Poético tem como tema "Vale a vida", inspirado em "Os Estatutos do Homem", de Thiago de Mello, poeta amazonense morto em janeiro, a quem este evento é dedicado.

Outro ponto a ser destacado neste evento é a comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna.

O evento será aberto no dia 17, às 20h, com um sarau virtual, que poderá ser acompanhado, gratuitamente pelos canais do Psiu Poético nas redes sociais. No dia 18, será promovido um outro sarau de poesias, desta vez presencial, na Casa Socialista (Avenida Bernardo Monteiro, 60, Floresta), com várias apresentações artísticas.

No dia 19 (sábado), pela manhã (9h às 10h), haverá um momento de interação entre os poetas com o público, ao ar livre. Será realizado o evento "lugar de poesia é na calçada", na Avenida Augusto de Lima, em frente o Mercado Central de Belo Horizonte.

Dentro da programação do Beagá Psiu Poético, estão previstas para o mesmo dia, das 14 às 21 horas, uma série de apresentações artísticas na Casa da Floresta (Rua Silva Ortiz, 78. Haverá também sarau de poesia, lançamentos e feira para a venda de livros.