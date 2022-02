Antonio Meneses abre hoje o Festival de Maio, realizado em formato virtual

Antonio Meneses afirma que no palco, tocando Bach, ''só existe você e Deus'' (foto: Paolo Carta/divulgação)

O mundo era outro quando o Festival de Maio realizou sua sétima e última edição, em 2019, que reuniu os fãs de música clássica em seis concertos no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, antigo teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Desde então, muita coisa mudou e a oitava edição do festival, que antes acontecia ao longo do mês de maio, como seu nome sugere, acontecerá entre fevereiro e agosto. O mundo era outro quando o Festival de Maio realizou sua sétima e última edição, em 2019, que reuniu os fãs de música clássica em seis concertos no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, antigo teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Desde então, muita coisa mudou e a oitava edição do festival, que antes acontecia ao longo do mês de maio, como seu nome sugere, acontecerá entre fevereiro e agosto.









"Ao todo, irei apresentar as seis suítes de Bach, além das peças que foram encomendadas por mim e compostas especialmente para ser tocadas antes de cada suíte", explica o músico. Ele se refere a obras dos compositores brasileiros Edino Krieger, Almeida Prado, Marisa Rezende, Marco Padilha, Ronaldo Miranda e Marlos Nobre.





"Depois dessa série, ainda vou participar de alguns concertos relacionados a Beethoven, com um trio de cordas e clarinete. Vai ser muito bacana. Vão ser apresentações bastante especiais", acrescenta.





Antonio Meneses é o músico homenageado desta edição do Festival de Maio. Por conta disso, o concerto inicial está sendo realizado em fevereiro, já que em maio ele tem compromissos profissionais fora do país, portanto, não teria disponibilidade para participar do evento.



"Fiquei muito feliz, emocionado com essa homenagem. Este ano, completo diversos aniversários e é uma honra poder celebrar no palco, interpretando músicas de compositores que foram extremamente importantes para a minha formação, como pessoa e como artista" Antonio Meneses, violoncelista





CELEBRAÇÕES O ano de 2022 é cheio de efemérides na vida do violoncelista. Em agosto, ele completa 65 anos de idade. Profissionalmente, também é um ano importante, que marca os 45 anos da obtenção do primeiro prêmio e medalha de ouro no Concurso Tchaikovsky, de Moscou, na Rússia, e 40 anos do primeiro prêmio no Concurso ARD, de Munique, na Alemanha.





"Fiquei muito feliz, emocionado com essa homenagem. Este ano, completo diversos aniversários e é uma honra poder celebrar no palco, interpretando músicas de compositores que foram extremamente importantes para a minha formação, como pessoa e como artista", afirma Meneses.





Filho de músicos, ele começou os estudos de violoncelo aos 10 anos. Aos 16, conheceu o violoncelista italiano Antonio Janigro e foi convidado a participar de suas aulas na Alemanha. Depois disso, Antonio Meneses fez carreira na música erudita na Europa, já tendo tocado com a Filarmônica de Berlim, Sinfônica de Londres, Sinfônica de Viena, Filarmônica Trecha, entre muitas outras orquestras internacionais.





A relação com o Festival de Maio é antiga. O músico conta que participou de todas as edições do evento, desde seu início, em 2012. "Participei de todos, com muito prazer e não só tocando sozinho, mas também com diversos convidados especiais. O festival reúne alguns dos melhores músicos brasileiros de câmara e tem sido cada vez mais prazeroso participar."





PÚBLICO





"Fico imaginando o público, ainda que eles não estejam lá. É claro que quando tem gente de verdade na sua frente é completamente diferente, é a maneira como estou acostumado. Não espero que esse formato on-line fique por muito tempo. O contato presencial com a música é muito importante. Tanto para o público quanto para os músicos", afirma.





Os outros dois concertos de Antonio Meneses, assim como o restante da programação do Festival de Maio, ainda não têm data para ocorrer. A organização aguarda a disponibilidade da Rede Minas para agendar as sessões e realizá-las. O anúncio deve ser feito por meio das redes sociais da Três Marias Produções Artísticas.





8º FESTIVAL DE MAIO

Neste sábado (19/2), às 18h, com transmissão no programa “Harmonia”, na Rede Minas, e no canal da Três Marias Produções Artísticas no YouTube. Informações: @tresmariasproducoesartisticas, no Instagram

Desta vez, no entanto, será diferente. Antonio Meneses se apresentará diante de câmeras que transmitirão o concerto virtualmente. Já acostumado com esse formato, ele brinca que, no palco, tocando Bach, "só existe você e Deus".