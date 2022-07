Trânsito é interditado na BR-262, em Betim, após acidente com duas mortes

O acidente envolveu um caminhão e uma carreta que transportava álcool anidro, e causou um forte incêndio. Foram necessárias sete viaturas do Corpo dos Bombeiros para conter as chamas.

Segundo a concessionária Triunfo Concebra, a rodovia está com 4 km de congestionamento nos dois sentidos da via. Os destroços do acidente ainda serão retirados, assim como os dois corpos, que ainda estão no local.