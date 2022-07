Simulado do Corpo de Bombeiros deixa trânsito lento no Anel Rodoviário

Longas filas de veículos se formaram na rodovia (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Motoristas que passam pelo Anel Rodoviário, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte, enfrentam trânsito lento na manhã desta sexta-feira (15/07). O motivo é o fechamento de uma pista para a realização de um simulado do Corpo de Bombeiros.De acordo com a corporação, militares estão no local para acompanhar o treinamento de resgate em possíveis acidentes com produtos químicos, como carga de combustíveis.Por causa da interdição, longas filas de veículos se formaram na rodovia. Motoristas afirmam que o congestionamento já é longo na região. A BHTrans confirmou a lentidão do trânsito.