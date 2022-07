Anel Rodoviário: bandidos tentam roubar carga e são perseguidos pela PM

Polícia Militar apreendeu o veículo utilizado na tentativa de assalto, uma arma e um bloqueador de sinal GPS (foto: Maicon Costa)

Fuga dos criminosos

Uma tentativa de assalto a um caminhão de carnes em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (14), deu origem a uma perseguição policial e resultou no fechamento parcial do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. Na fuga, os criminosos abandonaram um carro, uma arma e um bloqueador de sinal GPS e fugiram para uma mata no bairro Buritis.A situação começou quando um caminhoneiro parou no posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Itabirito afirmando que havia sido vítima de uma tentativa de assalto. Segundo ele, os criminosos estavam num Fiat Doblô prata na BR-356, em direção a BH.Com a denúncia, os militares 1° Companhia Independente de Nova Lima fizeram um cerco para capturar os bandidos, mas estes não acataram as ordens de parada e então se iniciou uma perseguição, com duas viaturas da polícia empenhadas, enquanto duas outras equipes interditaram parcialmente o Anel Rodoviário no sentido Vitória (ES). Um helicóptero policial também foi chamado para acompanhar a movimentação dos bandidos.