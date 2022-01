Vídeos mostram tiroteio entre PM e criminosos durante perseguição

Quatro pessoas foram levadas para a delegacia após tiroteio (foto: Reprodução/Redes sociais) Uma perseguição que avançou a noite e a madrugada, enfim, teve um desfecho na manhã desta quarta-feira (19/1). Três homens e uma mulher foram detidos após tentativa de homicídio na noite de ontem (18/1) em Monte Verde, distrito de Camanducaia. Vídeos mostram o tiroteio entre policiais e criminosos, já no fim da caçada, e repercutem nas redes sociais.

Moradores da região registraram parte do tiroteio. “Tiroteio aqui no trevo, ai patrão. Os caras fugindo no meio do pasto. Os caras em cima do pasto lá. Cataram o cara”, diz homem que gravou o vídeo.

A PM informou que após a ação dos criminosos, os militares conseguiram anotar a placa do veículo em que eles estavam e um cerco foi montado para prender os suspeitos. Próximo ao trevo de acesso ao município de São Lourenço, equipes de Caxambu deram apoio à equipe na perseguição.

“Após perderem a direção do veículo, colidiram em uma placa de sinalização, sendo que um dos ocupantes saiu do veículo com duas armas de fogo e efetuou disparos contra os militares. Os militares presentes no cerco revidaram a injusta agressão e atingiram o agressor no pé. A munição transfixou. Na abordagem conseguiram localizar dois revólveres”, disse Polícia Militar.

De acordo com a PM, quatro pessoas estavam no carro suspeito. “Além dos três criminosos, a namorada de um deles também estava no veículo. Todos foram conduzidos para a delegacia”, afima.

Ainda segundo a polícia, o criminoso atingido teve ferimentos leves e já foi socorrido.