Perseguição com cenas cinematográficas termina com prisão de ladrão

Veículo roubado foi interceptado próximo a São José da Lapa, na MG-424 (foto: PMRv)

Cenas de cinema, daqueles filmes policiais, com muita ação e perseguição de carros, como em Velozes e Furiosos. Foi o que aconteceu na madrugada deste domingo (17/4), na Avenida Cristiano Machado, MG-010 e MG-424, envolvendo uma viatura da Polícia Militar Rodoviária e um VW Gol, em que estava o suspeito preso.

Uma viatura da PMRv fazia uma ronda pelo Anel Rodoviário, na altura do Bairro Califórnia, quando os patrulheiros escutaram pelo rádio um alerta sobre o roubo de um Gol, de cor branca, placa QNI 3046, tomado de assalto por dois homens.

Atenção redobrada, os patrulheiros logo avistaram o veículo roubado e iniciaram a perseguição - os ladrões haviam deixado a Avenida Cristiano Machado e tomado o Anel Rodoviário.

Tão logo avistou a viatura da PMRv, o homem que pilotava o Gol acelerou, e em alta velocidade, tentou escapar da perseguição. Pegou a Rodovia MG-010, rumo a Santa Luzia, mas como não conseguiu se desvencilhar, aí foi rumo a Confins, na MG-424.

E foi nesta última que o homem que fugia no Gol perdeu o controle da direção e acabou batendo num guard rail da rodovia, a seis quilômetros de São José da Lapa, depois de mais de 20 quilômetros de perseguição. Depois do acidente, os ladrões fugiram à pé. Um deles, o que estava no banco do passageiro, foi capturado, depois de ter agredido policiais com socos e ser imobilizado. Ele tem passagens por roubo e estupro. O outro ladrão conseguiu fugir.

Com o motorista, foram apreendidos três celulares, uma réplica de arma de fogo e uma faca. Com ele estava também o relógio do dono do carro roubado. O segundo envolvido no assalto não foi encontrado.