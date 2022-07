Anel: 'Achei que todo mundo tinha morrido', diz avó de criança ferida

O neto de Ivone Silva Antônio, de 55 anos, ficou ferido no acidente, que atingiu casas às margens do Anel Rodoviário (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)





O acidente

"Ele gritava socorro pelos meninos, foi um terror." O relato é de Ivone Silva Antônio, de 55 anos. Há 25 ela mora no bairro Jardim Vitória, no local conhecido como Vila da Luz, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O local, às margens do Anel Rodoviário, foi atingido por uma carreta na madrugada desta quarta-feira (13/7). Ao menos dez casas foram afetadas e quatro pessoas ficaram feridas.Um deles é neto de Ivone. Um menino de 8 anos. "Atingiu em cheio a casa do meu filho. Estava ele, minha nora e três crianças. Ele no andar de cima e uma menina embaixo. A sorte é que não pegou nela", disse, afirmando que a família perdeu tudo no acidente."Acabou tudo. E eles não têm pra onde ir. Na minha casa não daria proque também é área de risco", concluiu. Ao menos dez famílias da comunidade estão desalojados , após o acidente.Segundo a prefeitura da capital mineira, 26 pessoas foram diretamente afetadas. O reassentamento delas, no entanto, depende do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) e está sendo coordenado pela Justiça Federal.Uma carreta perdeu o controle e tombou sobre casas às margens do Anel Rodoviário nesta madrugada. Aproximadamente 36 toneladas de sorgo, material usado para alimentação animal, ficou espalhado no local.De acordo com o motorista do veículo, o pneu teria estourado e, por isso, ele perdeu o controle da direção. Representantes da empresa são aguardados no local para retirada da carreta.