Polícia multa homem que passeava com cobras em Itajubá

Cobras são apreendidas em casa de homem em Itajubá (foto: PM Ambiental ) A Polícia Militar Ambiental cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem que teria passeado com uma cobra em Itajubá, no Sul de Minas. O caso ganhou repercussão após um vídeo viralizar nas redes sociais.



Os militares apreenderam três cobras, sendo uma jiboia da caatinga e duas cobras-do-milho, conhecidas como “corn snakes”.



O homem foi localizado em sua residência, e as cobras, encontradas na garagem, dentro de uma caixa preta.



O suspeito contou aos militares que detém as cobras há cerca de dois anos. “A princípio, ele reservou o direito do sigilo. Depois, falou que pegou as cobras de um desconhecido. Mas não tinha autorização ou licença do órgão ambiental”, informou a polícia.





Outros animais

Por meio de uma denúncia, os policias receberam a informação de que também havia na casa uma serpente píton e um camaleão, mas esses animais não foram encontrados.



O homem recebeu multas no valor de R$ 10 mil. As cobras foram deixadas aos cuidados de um veterinário da cidade e serão encaminhadas ao centro do triagem e soltas nos respectivos biomas, segundo a polícia.