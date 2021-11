Bombeiros resgatam jacaré, cobra e cão bravo no Norte de Minas

O jacaré estava no quintal de uma casa e ameaçava atacar quando os bombeiros chegaram (foto: CBMMG)

Jacaré, cobra e cão bravo. Os animais seguem dando muito trabalho ao Corpo de Bombeiros em Minas Gerais. Nesta quarta-feira, a corporação foi acionada para três chamados envolvendo bichos silvestres e domesticados.

Em Porteirinha, no Norte de Minas, militares do 6º Pelotão de Janaúba foram acionados para capturar um jacaré no quintal de uma residência. No local, o animal, com aproximadamente 1,50m de comprimento, já se encontrava contido por funcionários de uma empresa de segurança, que o encontraram numa rua central do bairro, ameaçando atacar as pessoas.

O animal estava preso por uma corda. Por se tratar de animal silvestre, que não apresentava ferimentos, o jacaré foi devolvido à natureza na área da Barragem da Codevasf, na Zona Rural de Janaúba.

Na comunidade de Candealzinho, zona rural de Cônego Marinho, também no Norte de Minas, foi capturada uma jiboia de aproximadamente 1,80m de comprimento, que estava presa entre uma tela de arame e o telhado de um galinheiro que fica ao fundo de uma residência. Depois de capturada, a cobra foi libertada em seu habitat natural.



Cachorro bravo

No Bairro Alice Maria, em Montes Claros, no Norte de Minas, militares do 7º Batalhão de Bombeiros foram acionados para capturar um cão mestiço, de médio porte, que teria atacado sua própria tutora, que sofreu ferimentos leves.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o animal ainda se mostrava bastante agressivo, sendo necessário sua contenção, para fazer a captura. O cão foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses para uma avaliação sobre ferimentos. Será encaminhado posteriormente para um canil.