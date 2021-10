Jacaré aparece em avenida movimentada e diverte, mas biólogo alerta

Vídeo foi gravado por uma moradora e postado em uma rede social conhecida na cidade (foto: Nathalia de Oliveira/Arquivo pessoal) Um vídeo do jacaré-de-papo-amarelo conhecido como Alfredo tentando atravessar uma avenida em Lagoa Santa viralizou nesta quinta-feira (28/10). O réptil foi flagrado em uma via que fica em frente à orla da Lagoa Central, na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte - e divertiu a internet. LEIA MAIS 21:04 - 07/10/2021 Jacaré aparece em barragem e para cidade em Minas Gerais

Apesar das brincadeiras...

Gordo ou magro, a verdade é que o réptil de Lagoa Santa, toda vez que aparece em público, levanta muita polêmica sobre a sua vivência no meio urbano. Muitos moradores temem que o réptil um dia possa atacar um humano, principalmente uma criança.

De acordo com o biólogo do ICMBio e coordenador do programa de cooperação entre o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN), Marcos Coutinho, a espécie Caiman latirostris - conhecida como jacaré-de papo-amarelo - pertence à fauna da Lagoa Central e está no ambiente antes de existir a cidade.

É dócil, mas pode atacar

O biólogo, que também é professor no Departamento de Biologia da UFMG, recomenda que moradores não mexam com o réptil, que o deixe circular livremente pelo espaço. A espécie é dócil e já encontrou alimentos que façam parte da cadeia alimentar dele, diz o estudioso, que ainda alerta: se sentir ameaçado, pode atacar.

“Ele é um animal silvestre, faz parte da fauna, não é um animal de criatório. Ele faz parte antes da paisagem urbana existir, nós temos que aprender a conviver com a nossa fauna”.

Viralizou

A moradora de Lagoa Santa, Nathalia de Oliveira conta que costuma fazer caminhadas na calçada da Avenida Getúlio Vargas e que já coleciona fotos e vídeos do Alfredo. O vídeo enviado para o administrador da página no Instagran, Felipe Toledo, foi filmado na terça-feira (26/10) e, com apenas 19 minutos de postagem, já tinha milhares de visualizações.

“Mesmo não sendo horário de pico, acho que o Alfredo queria ser guarda de trânsito, mas, na verdade, ele parou o trânsito, todos queriam um registro dele”, brinca.