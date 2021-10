Jacaré aparece em barragem e para cidade em Minas Gerais

Bombeiros e moradores de Dom Joaquim trabalharam em conjunto para retirar jacaré de represa (foto: Reprodução/WhatsApp)

Um jacaré dentro de uma barragem parou a pequena cidade de Dom Joaquim, na Região Central de Minas Gerais, nesta quinta (7/10). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h, mas só conseguiu retirar o réptil de dentro da represa durante a noite.O caso ocorreu nas imediações da Rua Doutor Ary Ascenção de Oliveira, no Centro da cidade, segundo os bombeiros. Militares de São João Evangelista, na mesma região mineira, retiraram o animal da água diante do risco de ataque a banhistas.Durante todo o trabalho dos bombeiros, uma multidão de pessoas acompanhou o resgate do animal. Diversos vídeos circularam nas redes sociais sobre o fato.

Para retirar o animal das águas, os bombeiros contaram com apoio de moradores de Dom Joaquim, que tem pouco menos de cinco mil moradores. Cinco homens carregaram o animal até a viatura.

O animal teve a boca bloqueada com fitas pelos bombeiros para evitar acidentes durante o trajeto.

A corporação não tem informações sobre o destino do animal, que foi colocado em uma gaiola.