Caçador de jacarés é preso com grande quantidade de armas em Paracatu

Material aprrendido pela polícia na casa do caçador, em Paracatu (foto: PMMG)

Ao investigar uma área de desmatamento nas proximidades de Paracatu, no Alto Paranaíba, militares do Policiamento de Meio Ambiente acabaram deparando com um flagrante de caça predatória. Um homem, DMF, de 51 anos, foi preso com oito armas de fogo, couro e dois quilos de carne de jacaré.

Segundo o tenente Norberto, da Polícia Militar de Meio Ambiente, chegou ao conhecimento da PM a existência de uma grande área de desmatamento em uma região de sítios.

“Fomos até um sítio, desse senhor, e começamos a fazer perguntas. Percebemos, então, que no carro dele havia uma espingarda de caça. Na vistoria, as suspeitas se confirmaram”, diz o policial.

No interior da casa, foram encontradas mais armas, sendo outras três espingardas e quatro garruchas, que são armas artesanais, além de uma enorme quantidade de cartuchos, intactos e deflagrados.



Além disso, ao avistarem o couro de jacaré, o homem confessou que era caçador. No entanto, não possuía registro das armas. E na cozinha da casa, os policiais encontraram dois quilos de carne de jacaré.

DMF foi levado para a delegacia de Paracatu, juntamente com todo o material – armas, carne e o couro do animal apreendidos. Foram encontrados, também, dois conjuntos de fardas camufladas da Marinha do Brasil, uma tarrafa e duas armadilhas.