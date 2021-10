Vereador mineiro desmaia ao se exaltar quando se defendia de fake news

O vereador de Divinópolis Diego Espino (PSL) passou mal ao ser acusado de querer implantar ideologia de gênero (foto: Reprodução/TV Câmara)

Autor do projeto que permite o nome social por transgêneros, travestis e transexuais em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, o vereador Diego Espino (PSL) viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (28/10). Ele passou mal e desfaleceu, durante a reunião da Câmara, ao rebater internautas que o acusaram de querer implantar ideologia de gênero no município.