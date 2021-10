MG: deputada vai à Justiça contra retorno obrigatório às aulas presenciais

Manutenção de regime híbrido de ensino é pleito da presidente da Comissão de Educação da Assembleia de MG (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) ajuizou, nesta quinta-feira (28/10), ação popular contra o retorno obrigatório às aulas presenciais nas escolas públicas ligadas ao governo de Minas Gerais. O texto, entregue à Vara de Fazenda Pública do Estado, pede a manutenção do ensino híbrido. A ideia é que as famílias possam escolher se vão mandar os alunos às instituições de ensino neste momento.As atividades remotas foram instituídas nas escolas estaduais por causa da pandemia de COVID-19. A melhora progressiva dos índices da doença, contudo, fizeram a Secretaria de Estado de Educação (SEE) retomar as aulas presenciais obrigatórias a partir da próxima quarta-feira (3/11). Neste momento, segue em vigor o regime híbrido.Beatriz Cerqueira é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Ela diz que o pedido de liminar para derrubar a obrigatoriedade das aulas presenciais é fruto de reivindicação de familiares de estudantes."A pandemia não acabou e o governo Zema quer impor retorno presencial e aglomeração às famílias. Nossa iniciativa responde ao apelo de mães que temem surtos de COVID com aglomerações".Na ação, Beatriz solicita o reconhecimento do que chama de "ilegalidade e lesividade" causadas pelo retorno obrigatório aos colégios. O objetivo é manter o ensino híbrido válido até o fim da crise sanitária.O anúncio da reabertura total das salas de aula após o feriado de Finados foi feito na semana passada. Apesar da decisão afetar as escolas estaduais, colégios municipais e particulares não precisam aderir. Nesses casos, a última palavra cabe às prefeituras.Para vestir novamente os uniformes escolares, as crianças e jovens precisarão manter distância de 90 metros nos espaços escolares e no transporte. Alunos com fragilidade comprovada ante a COVID-19 poderão permanecer estudando pelo sistema remoto. Seguem valendo outras recomendações sanitárias, como o uso de máscaras, lavagem de mãos e rastreamento de contatos com infectados.Segundo a pasta de Educação, há 1,7 milhão de alunos matriculados nas 3,6 mil escolas estaduais espalhadas pelas cidades mineiras.questionou a secretaria sobre a ação ajuizada por Beatriz Cerqueira. Este texto será atualizado assim que haja resposta.