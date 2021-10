Outdoors contra Bolsonaro e a favor da CPI são instalados em BH

AM

Outdoor instalado pelo movimento Acredito (foto: Movimento Acredito/REPRODUÇÃO) A Avenida Barão Homem de Melo, em Belo Horizonte, acabou se tornando alvo dos olhares curiosos dos motoristas, nesta quinta-feira (28/10). Dois outdoors contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram instalados no local pelo movimento Acredito-MG.

Em uma das placas, é possível ver o presidente e os crimes apontados pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Renan Calheiros (MDB-AL), em seu parecer.





O documento aponta que o chefe do Executivo federal cometeu as seguidores infrações: crime de epidemia com resultado de morte; crime de infração a medidas sanitárias preventivas; crime de emprego irregular de verba pública; crime de incitação ao crime; crime de falsificação de documentos particulares; crime de charlatanismo; crime de prevaricação; crime contra a humanidade e crime de responsabilidade.





De acordo com Lucas Paulino, organizador do movimento, a ação faz parte de um projeto que já havia espalhado, em março deste ano, 200 outdoors pedindo a abertura da CPI da COVID.





"Estávamos cobrando a instauração da CPI, agora estamos mostrando o resultado. E esse é, de certa forma, o primeiro resultado. A CPI fez seu trabalho de forma correta e mostrou e apontou os crimes de Bolsonaro no relatório”, disse.

Cartaz alerta o aumento da inflação (foto: Movimento Acredito/REPRODUÇÃO)



O segundo cartaz aponta a inflação no país. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) saltou de 4,31%, em 2019, para 10,25%, no acumulado em 12 meses até setembro.





“A gente está vendo a inflação subindo e a gasolina, carne, gás de cozinha, pensando na vida das pessoas mais pobres e de classe média. Com isso, observamos que a falsa promessa de Bolsonaro (de não ficar em casa para salvar a economia), acabou sendo apenas um falso dilema”, disse.





Os outdoors estão localizados na Avenida Barão Homem de Melo, 1.100 e na Rua João Ladeira Sena, 27, esquina com a Avenida Barão Homem de Melo no sentido do Bairro Buritis.