ALMG aprova orçamento do governo para 2022 com déficit de R$ 11,7 bilhões

Deficit do governo de Minas para 2022 é menor do que em 2021, mas ainda é bilionário (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, na manhã desta quinta-feira (28/10), em turno único, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do governo de Minas para 2022. O deficit previsto para o ano que vem é de R$ 11,7 bilhões - receita estimada de cerca de R$ 125, com despesa fixada em torno de R$ 137 bi.









"Estamos terminando este ano com arrecadação melhor, estado conseguindo sair do buraco que se encontrava, o orçamento do ano próximo, agora aprovado pela Assembleia, já trás uma perspectiva um pouco menos complicada. Estamos diminuindo o deficit, que agora é de apenas R$ 11 bilhões, apenas não, é de R$ 11 bilhões, mas trazendo uma queda do ano anterior. A perspectiva para o ano próximo é muito boa", afirmou o deputado estadual Gustavo Valadares (PSDB), líder de governo na Assembleia.





A previsão do PLOA do ano que vem é de que Minas Gerais cumpra as metas institucionais para o investimento das Educação e da Saúde do estado aplicando 25,79% e 12,73%, respectivamente.

Nenhuma das emendas elaboradas pela oposição foi aprovada. A revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), que aponta programas e ações que serão colocados em prática no quadriênio 2021-2024, também foi aprovada pela ALMG nesta quinta e passo pela mesma tramitação do PLOA.