Assembleia de MG: Procuradoria da Mulher e Bancada Feminina avançam

Parlamento mineiro aprovou, em primeiro turno, texto que institui mecanismos em prol das mulheres (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Deputadas com mais espaço na tribuna

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) caminha para instituir a Procuradoria da Mulher, a fim de atuar contra discriminações e violências. A oficialização da Bancada Feminina, formada pelas nove deputadas estaduais com mandato, também está nos planos. Nesta terça-feira (26/10), os parlamentares aprovaram, em primeiro turno, o Projeto de Resolução (PRE) que cria os dois mecanismos. Falta, agora, o aval definitivo.A ideia é designar uma deputada para chefiar a Procuradoria. Outra ficará responsável pelo posto de vice-procuradora. O órgão vai atuar para assegurar a participação das parlamentares nas decisões tomadas pelo Legislativo. O fortalecimento da rede de proteção às mulheres e a busca por igualdade de gênero também serão pauta.A Assembleia tem, desde 2015, uma comissão que atua em prol da defesa dos direitos da mulher. Em 2018, o grupo, que funcionava em caráter provisório, entrou no rol de comitês permanentes. A atual presidente é Ana Paula Siqueira (Rede). Ana Paula crê que a Procuradoria pode fortalecer o acolhimento às mulheres vítimas de agressões. A esperança é dar concretude às ações da Comissão dos Direitos da Mulher."A procuradoria vai receber denúncias, fazer análises e encaminhar aos órgãos competentes. Ela tem uma funcionalidade prática, de 'tête-à-tête' com a população. Não vai ficar só no campo da elaboração dos projetos de lei e do debate. Vai ser uma forma de atuar articuladamente com outros órgãos e a rede de apoio", diz ela, aoAs pautas femininas também devem ganhar mais visibilidade. A meta é tornar a Procuradoria da Assembleia uma espécie de "espelho", para que as Câmaras Municipais interior afora deem forma aos seus próprios órgãos.A Bancada Feminina, se concretizada, vai juntar em coalizão única todas as deputadas, ainda que tenham convicções ideológicas distintas. A líder do grupo terá todas as prerrogativas destinadas aos líderes partidários e dos blocos parlamentares quanto ao uso da palavra. Assim, durante a discussão de projetos de lei, por exemplo, haverá mais tempo para que o tema em debate seja abordado sob a perspectiva do impacto às mulheres.Para explicar a importância da coalizão feminina, Ana Paula Siqueira recorre a um exemplo nacional. "A gente viu isso na CPI da COVID em Brasília. Sabemos o quão importante é as mulheres terem voz sobre as políticas que estão sendo tratadas".No Senado Federal, após muita insistência, houve acordo para que congressistas da bancada feminina estivessem na lista dos primeiros 19 a falar nas sessões da comissão de inquérito."É muito importante para a gente ter condições de fazer os debates. Estão postos aqui vários projetos com interfaces objetivas à política de valorização, reconhecimento, empoderamento e autonomia das mulheres", observa a deputada estadual da Rede.Atualmente, além da Ana Paula, exercem mandato na Assembleia as seguintes deputadas: Andréia de Jesus (Psol), Beatriz Cerqueira (PT), Celise Laviola (MDB), Delegada Sheila (PSL), Ione Pinheiro (DEM), Laura Serrano (Novo), Leninha (PT) e Rosângela Reis (Podemos).Além delas, havia a petista Marília Campos, que renunciou para assumir a Prefeitura de Contagem. Ela foi substituída por Bernardo Mucida, do PSB.Se a criação da Bancada Feminina da Assembleia for aprovada em segundo turno, o ajuntamento precisará definir uma líder e duas vice-líderes. As indicações ocorrerão anualmente.