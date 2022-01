Bombeiros resgatam cobra de 4 metros em Ituiutaba

A sucuri de 4 metros foi vista por operários que trabalhavam ao lado do lote vago onde ela estava (foto: CBMMG/Divulgação)

A maior cobra de que se tem notícia nos últimos dois anos na região, segundo os bombeiros, foi resgatada ontem (4/1): uma sucuri de 4 metros, capturada pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar, num lote vago no Bairro Residencial Drummond I, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.



A maior até então, tinha pouco mais de dois metros, em Araguari.

Os bombeiros foram acionados por operários da construção civil, que trabalham na construção de uma casa num lote ao lado deste que está vago.

Utilizando técnicas específicas, a sucuri foi capturada e não apresenta nenhuma lesão aparente. O animal foi levado a uma clínica veterinária de Ituiutaba para uma avaliação. Como não foi constatado nenhum ferimento, foi solto numa mata nativa nas proximidades do bairro.

A cobra sucuri é uma das grandes serpentes não peçonhentas do mundo, sendo considerada a maior do Brasil.

Mais animal resgatado

Nos últimos cinco dias, foi grande o número de animais recolhidos em centros urbanos pelo Corpo de Bombeiros. Em Muriaé, na Zona da Mata mineira, foi salvo um cavalo que caíra numa encosta e estava em situação de risco.

Ao cair, o animal ficou preso entre um talude e uma parede de fundos de uma residência. Em consequência da queda, o cavalo apresentava ferimentos e sinal de exaustão. O animal teve de ser laçado e arrastado para um local seguro, morro acima.

O animal foi entregue a seu proprietári,o que estava no local. O mesmo ficou responsável pelos cuidados e tratamentos necessários aos ferimentos do animal.