No Sudoeste de Minas, Passos e Cássia também cancelam carnaval

Em Cássia, o Carnaval costumava começar na quinta-feira e seguir até a terça-feira, mas este ano não haverá folia (foto: Gustavo Cáris)

Ontem (4/1), o prefeito de Cássia, Rêmulo Carvalho Pinto, também cancelou o carnaval. Cássia é famosa por ter uma dos carnavais mais animados da região, com ruas enfeitadas, desfile de blocos caricatos e shows ao vivo até amanhecer.



A cidade costuma receber 16 mil foliões por noite para ver os desfiles de blocos nas ruas e dançar até amanhecer ao som de bandas de axé music. No comunicado que fez à população, a prefeitura diz que a "medida é dura, mas necessária".



São Sebastião do Paraíso também não terá carnaval, segundo determinação do prefeito Marcelo Morais.



Conhecido pela animação na praça central e pelas pousadas cheias, o carnaval de Carmo do Rio Claro será silencioso. O prefeito da cidade e presidente da AMEG (Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande), Filipe Carielo, disse que os prefeitos dos municípios que congregam a AMEG concordam com o fato de não ter a festa de Momo.



“Cancelamos pelos mesmos motivos do réveillon: aglomeração de pessoas. E agora tem o agravante da cepa Ômicron e o aumento de casos na Europa, sem contar a influenza”, disse.



As cidades que compõem a AMEG e que não terão carnaval de rua são as seguintes: Capitólio, Carmo do Rio Claro, Claraval, Delfinópolis, Doresópolis, Fortaleza de Minas, Guapé, Ibiraci, Itaú de Minas, Passos, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino. Os particulares ficam a cargo de cada município emitir ou não o alvará.