Mulher denuncia falsa aplicação de vacina e servidora é afastada

Suposto flagrante foi registrado em vídeo pela vítima na última segunda-feira (3/1) (foto: Arquivo pessoal)

Uma servidora de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi afastada do cargo após ser acusada de aplicar uma seringa vazia no braço de uma mulher. Em nota à reportagem nesta quarta-feira (5/1), a Secretaria de Saúde do município disse que “confirma o erro técnico na aplicação do imunizante”, ocorrido na última segunda-feira (3/1).

O suposto flagrante foi registrado em vídeo pela vítima. Conforme a prefeitura da cidade, um processo administrativo foi aberto para analisar a denúncia – inicialmente divulgada nesta manhã pelo jornal local Tribuna de Minas.



“Eu fui para vacinar de manhã. A moça que aplicou, depois que eu entreguei o papel (cartão de vacinação), pediu para eu esperar um minuto para preparar a vacina. Normalmente são pessoas diferentes, mas quem me aplicou (o imunizante) foi a mesma que preparou”, conta a vítima. Conforme o jornal, ela não quis se identificar.







Logo, o vídeo que registra a ação serviu para que a mulher conseguisse pleitear a aplicação correta da dose da Janssen. Nesse sentido, a gravação foi mostrada à enfermeira-chefe do local, que admitiu o erro e acionou a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, aponta a reportagem.

A administração municipal disse à reportagem que a servidora foi afastada de suas funções na UBS ainda na segunda-feira, quando a denúncia foi feita. Neste mesmo dia, conforme a pasta, a mulher voltou à unidade de saúde para receber a correta aplicação do imunizante.

Leia a nota na íntegra da Secretaria de Saúde do município

“A Secretaria de Saúde (SS) confirma o erro técnico na aplicação do imunizante. A falha foi a tempo detectada e a cidadã recebeu corretamente o seu imunizante ainda nesta segunda-feira, 3. Um processo administrativo foi aberto para analisar o caso. A servidora em questão foi afastada dessa função. Em mais de 1 milhão de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, esse é o primeiro registro desse tipo de erro técnico em Juiz de Fora.”