Quantidade de animais resgatados aumentou em 2021 na região de Ituiutaba

Animais com saúde são devolvidos à natureza (foto: Divulgação/Polícia Militar de Meio Ambiente)

O número de animais resgatados pela Polícia Militar de Meio Ambiente na região de Ituiutaba, no pontal o Triângulo Mineiro, cresceu em 2021. Antes mesmo do fim do ano, um balanço informado pela corporação aponta mais casos do que em todo o ano passado. Os registros mais comuns são de aparecimento de animais silvestres no período urbano.Até agora são 82 animais resgatados contra 74 em todo o ano de 2020. Os dados são do 3º Grupamento de Polícia Militar de Meio Ambiente sediado em Ituiutaba e que abrange ainda os Municípios de Ipiaçu, Capinópolis, Cachoeira Dourada, Canápolis e Centralina. Os números são relativos ao recolhimento de animais vivos.