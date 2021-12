Após denúncia, Procon apreende 300 ingressos do falso show de João Gomes

Os ingressos foram recolhidos em pontos de venda (foto: Reprodução/Procon de Patos de Minas)

O show fake

Cerca de 300 ingressos para o falso show do cantor João Gomes foram apreendidos pelo Procon do Município de Patos de Minas , no Alto Paranaíba. O órgão de defesa do consumidor já havia feito a denúncia sobre o golpe da suposta apresentação do artista em fevereiro de 2022 na cidade.As entradas seriam vendidas a R$ 50, de acordo com o Procon, e foram apreendidas em lojas anunciadas como pontos de venda. Foi informado ao órgão pelos donos dos estabelecimentos que não houve contato direto com os produtores do show falso. Eles teriam sido contatos por meio de aplicativos de mensagens.Além dos donos dos postos de venda, são investigados a empresa que supostamente produziria o show e a emissora dos ingressos apreendidos. Também é preciso saber quem fez toda a divulgação do evento que não aconteceria. Ninguém foi denunciado formalmente ou detido.Quem, por acaso, já tiver comprado um ingresso, deve registrar um boletim de ocorrência e depois procurar o Procon. É preciso apresentar a entrada comprada ou fotocópia, comprovante de endereço e documentos pessoais. A sede do Procon funciona na Avenida Getúlio Vargas , no antigo prédio do fórum e está aberta das 12h às 17h30.O anúncio falso do show de João Gomes em Patos de Minas fez com o Procon do Município soltasse uma nota desmentindo o evento e que serviu de alerta para a o golpe. Tanto a rádio promotora do evento quanto o Sindicato Rural informaram não haver a realização da apresentação. No anúncio que circulou pela internet, o cantor de forró faria o show na cidade no dia 19 de fevereiro de 2022 no Parque de Exposições da cidade.