Show do cantor de forró João Gomes em Patos de Minas é falso, alerta Procon

O Procon publicou nota sobre o evento fake (foto: Reprodução/Procon Patos de Minas) O anúncio falso de um show do cantor de forró João Gomes em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, fez com o Procon do município soltasse uma nota desmentindo o evento e que serviu de alerta para a possibilidade de um golpe. Tanto a rádio promotora do evento quanto o Sindicato Rural informaram não haver a realização da apresentação.



No anúncio que circulou pela internet, o cantor de forró faria o show em Patos de Minas no dia 19 de fevereiro de 2022 no Parque de Exposições da cidade. Na propaganda há até o endereço do site do evento, que estava fora do ar na manhã desta segunda-feira (27/12).



A rádio citada na publicidade também negou ao órgão municipal de defesa do consumidor o patrocínio e propaganda do suposto show de João Gomes.



Em fevereiro do próximo ano, a agenda o cantor aponta até agora apresentações em Maceió (AL), São Paulo (SP) e Canindé (SP).



A nota termina com o Procon orientando que os consumidores não comprem ingressos até tratativa final da demanda.