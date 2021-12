Carro da Vacina contra COVID-19 chega a mais duas regionais em Contagem

Nesta quarta (29/12) e quinta-feira (30/12), o Carro da Vacina contra a COVID-19 vai circular por mais duas regiões em Contagem, na Grande BH. O objetivo da ação, segundo a prefeitura, é visitar todas as regionais do município entre o fim deste ano e o início de janeiro.Nesta quarta-feira, o carro estaciona na regional:

Carro da Vacina na Feira do Eldorado, no dia 18 de dezembro

• RIACHO

Rua Alfa Gomes, 184, bairro Durval de Barros. O horário de vacinação será das 9h às 15h.

E nesta quinta-feira, será na regional:

• VARGEM DAS FLORES

Rua Jequitibás, 10, na Vila Ipê Amarelo, das 9h às 16h.

Pessoas a partir de 12 anos poderão ser vacinadas. Também estarão disponíveis as primeiras e segundas doses, além do reforço para pessoas a partir de 18 anos, que tenham sido vacinadas há pelo menos quatro meses e imunossuprimidos, a partir de 18 anos, com 28 dias após a segunda dose.





Para se vacinar, a pessoa deve levar o cartão de vacina, identidade, CPF e comprovante de residência.



Carro da Vacina



A ação teve início em 18 de dezembro e, em uma semana, vacinou cerca de 2.207 pessoas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.