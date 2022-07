Homem que ateou fogo em ex-companheira é encontrado morto em loteamento

Homem que ateou fogo na ex-companheira foi encontrado morto em um loteamento de Itajubá (foto: Wikimedia/Divulgação)

Um homem que estava foragido desde segunda-feira (4/7), quando ateou fogo no corpo da ex-companheira, de 50 anos, foi encontrado morto em um loteamento na manhã desta quarta-feira (6/7), em Itajubá, Sul de Minas.



A vítima segue internada no Hospital Escola de Itajubá. A vítima sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus, em aproximadamente 40% do corpo. Ela passou por uma cirurgia no olho e, ainda hoje, será submetida outra intervenção cirúrgica, desta vez nas costas.



Ela aguarda transferência para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, na capital mineira.