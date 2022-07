Vídeo: homem é baleado três vezes e filma atirador no interior de Minas

Leia mais:



Uma disputa por terras se tornou caso de polícia em Santana do Jacaré, no Sul de Minas. No sábado (2/7), um homem baleou seu vizinho três vezes por causa de um suposto rompimento de cerca que divide duas propriedades rurais. A vítima filmou a ação, incluindo o momento dos tiros, com seu próprio celular.É possível nas imagens ver o atirador andando em direção à vítima com celular e arma em punho. O homem que viria a ser atingido chegaou a dizer: “Diz que vai me matar”. O atirador respondeu: “Tem dois capangas aqui querendo me pegar”.Em tom irônico, o outro envolvido comentou: “Eu estou com capanga querendo pegar ele”. O homem então levantou a arma e disparou algumas vezes na direção do desafeto, que gritou: "faz isso não, rapaz, tá ficando doido?!". Em seguida, a gravação foi encerrada.De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima de 44 anos levou três tiros - dois no abdômen e um no braço esquerdo - e continua internada em estado estável após passar por cirurgia na Santa Casa.