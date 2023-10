Vídeos: adolescente de 14 anos mata três a tiros em shopping da Tailândia

436

O adolescente estava armado com uma uma pistola Glock 19 (foto: (Twitter/Reprodução))

Um adolescente de 14 anos disparou dentro do shopping Siam Paragon, no centro de Bangcoc, deixando pelo três mortos e quatro feridos. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o pânico dos clientes do shopping, correndo pelo saguão e fugindo do estabelecimento.

O atirador usava óculos, um boné de baseball cinza com a bandeira dos Estados Unidos, camisa de cor preta e calça cáqui. Ele estava armado com uma pistola Glock 19.

Ao ser detido, o assassino não demonstrou nervosismo. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.