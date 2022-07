Alerta ligado para um novo pico de coronavírus

Na fila do Centro de Saúde São Geraldo, Roseli Fernandes esperava atendimento para a filha, que supunha estar com gripe, e temia pegar COVID no local (foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press)





O início do mês de julho coincidente com a chegada de novo pico da pandemia de coronavírus (SARS-CoV-2) e traz preocupação para as autoridades sanitárias, às voltas também com outros quadros respiratórios típicos do outono-inverno, como a gripe.



Para se ter uma ideia de quanto pode ser esse agravamento, no ano passado, em Belo Horizonte, de acordo com números do Ministério da Saúde (MS), a quantidade de pessoas internadas por doenças respiratórias pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi 15% maior em julho do que em junho. As internações saltaram de 1.056 casos para 1.215. O mês também superou, em 11,4%, a média mensal de 1.090,5 pacientes em estado grave por causa de doenças respiratórias que demandaram internações entre janeiro e junho.



Um incremento pode trazer reflexos tanto nos centros de saúde quanto nos hospitais que oferecem leitos para internações respiratórias. Tomar a vacina, que tem freado casos graves continua sendo a principal medida de proteção.









David e Viviane foram ao atendimento de centro de saúde para dignosticar causas de coriza e febre e saíram com pedido de exames



Contudo, o secretário espera que o reflexo não seja como nos demais picos, com explosão de internações e mortes, devido à vacinação em massa. “A vacina trouxe a COVID-19 para um patamar muito parecido com o de doenças sazonais que em todo outono-inverno acometem mais a população. É como a gripe e nós sempre vencemos isso. E nós todos sabemos que mesmo com o aumento de casos os pacientes que estão internando e os que estão indo a óbito não estão acompanhando a mesma proporção que vivenciamos neste ano, até em janeiro e fevereiro, mas muito menor. Isso demonstra que a vacina é um sucesso. É a forma mais segura de vencermos a pandemia”, disse o secretário de saúde mineiro.

A cobertura vacinal sobre idosos e crianças são dois fatores que podem trazer agravamento e estão na mira das autoridades sanitárias para evitar nova pressão nas unidades de saúde e mortes. “Temos ainda alguns desafios. Estamos incentivando a vacinação infantil. Em Minas Gerais, 45% da população pediátrica tomou as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. E estamos em busca ativa para que os idosos tomem o segundo reforço (4ª dose)”, disse Baccheretti.





Até o momento, 17,5% dos adultos já tomaram a vacina pela quarta vez em Minas Gerais. A taxa de letalidade (casos positivos para o vírus e que morreram) é de 1,7%, contra 2,2% do Brasil. Em Minas, 89,51% da população adulta tomou a primeira dose; 83,79% a segunda; 62,11% a primeira dose de reforço e 17,50% a segunda. Entre o público infantil, 70,26% está imunizado com a primeira dose e 44,91% também com a segunda.

NA FILA

Com muita tosse, o vigilante patrimonial Cristiano Pereira, de 49 anos, foi buscar auxílio pelo seu plano particular no Centro de Promoção da Saúde da Unimed, no Bairro Santa Efigênia, Leste de BH, onde a ocupação já é grande. “Tem gente demais, todo mundo tossindo e levou mais de uma hora para eu ser atendido. A gente fica com receio de chegar com gripe e voltar com uma COVID-19, mas não tem outro modo. É o único atendimento que a gente tem”, lamenta.





Mesmo tomando vários cuidados,como usar máscaras em ambientes fechados até quando era permitido ficar sem ela e evitar aglomerações, o engenheiro eletrônico David Soares, de 33, e a sua mulher, a professora Viviane Soares, de 30, também apresentaram sintomas gripais, como nariz escorrendo e febre. A solução foi procurar também o Centro de Promoção da Saúde da Unimed, onde recebeu guias para exames. “A gente tenta ter sempre cuidado nesta época. Nós dois tomamos duas doses da vacina contra o novo coronavírus e nos cuidamos, justamente porque temos um filho pequeno, de 9 meses, que não pode se vacinar. Isso aumenta nossas preocupações também”, disse.