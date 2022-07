Dia de se divertir e cooperar na Praça da Assembleia; confira a programação

Mickey, Minnie e outros personagens da Disney estão no evento (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Grupo de batuque Salubre (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Área de lazer pra criançada (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Coral Infantil Credicom (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

SERVIÇO

Está sem programa para este sábado? Corre, por que ainda dá tempo. Começou 9h e vai até as 13h deste sábado (02/7) uma programação, na Praça da Assembleia, região Centro-Sul de Belo Horizonte, com música, dança, teatro e degustação de produtos cooperativistas. E tudo isso de graça, conforme os organizadores do evento para celebrar Dia de Cooperar – Dia C, evento realizado pelo Sistema Ocemg (Organização das Copperativas do Estado de Minas Gerais).A programação tem o Batuque Salubre, que abre as atividades, seguido pelo Coral Infantil Credicom. Depois serão apresentadas danças de rua e entretenimento circense, que prometem envolver o público.Para fechar a programação, um concerto da Orquestra Musicoop. Além das apresentações artísticas, serão montados espaços para exposição e degustação de produtos de cooperativas, recreação infantil, aferição de pressão arterial, massagens, doação de livros e muito mais.Durante o evento os participantes poderão interagir em um ambiente montado com várias atrações como aferição de pressão, massagem, contação de história, doação e recebimento de livros, adoção de animais, entre outras.“O Dia de Cooperar – Dia C - é um movimento que incentiva práticas de voluntariado e confirma o compromisso do cooperativismo com a construção de um mundo mais justo e equilibrado. Todo o potencial transformador do segmento é demonstrado anualmente por meio das milhares de ações de Responsabilidade Social realizadas pelas cooperativas. O objetivo do movimento é promover, estimular e potencializar as ações voluntárias das cooperativas em uma grande corrente do bem”, destaca Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg.Dia de Cooperar – Dia C 2022Data: 02 de julho - sábadoHorário: 9h às 13hLocal: Praça da AssembleiaProgramação:9h – Batuque Salubre / Abertura9h30 – Coral Infantil Credicom9h40 – Lá da favelinha10h40 - Apresentação Circense11h10 – Orquestra Musicoop