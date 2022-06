Incêndio na Santa Casa: Queiroga visitará o hospital de BH

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou na manhã desta quarta-feira (29/6) que visitará a Santa Casa de Belo Horizonte, na próxima sexta-feira (1º/7), devido ao incêndio no hospital, ocorrido na última segunda (27/6).

Incêndio na Santa Casa deixa sequelas no sistema de saúde

O ministro também aproveitou para ressaltar os esforços dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em combate ao incêndio, que atingiu o 10º andar do hospital