O governador de Minas Gerais, Romeu Zema ( Novo) elogiou a ação da Polícia Militar durante o ataque a uma agência bancária em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Os criminosos estavam fortemente armados e deixaram militares feridos na perseguição. Um suspeito de participação no assalto foi preso.



“A PMMG agiu mais uma vez com valentia em Itajubá, Sul do Estado. A ação criminosa deixou 4 PMs feridos, que não correm risco de vida. Um bandido já está preso e a tropa de elite da PMMG segue na captura do restante quadrilha. Criminosos aqui não terão vez”.



Um dos quatro militares feridos teve que passar por cirurgia, mas não corre risco de morrer. Uma pessoa que passava pelo local sofreu ferimentos leves.





O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (22). A ação dos bandidos causou pânico em moradores e em quem passava pela rua no momento do roubo. O barulho dos tiros foi ouvido no Centro da cidade e nas proximidades.Segundo a Prefeitura de Itajubá, o alvo foi a agência da Caixa Econômica Federal. Até o momento não há informações sobre o que os ladrões conseguiram roubar.

De acordo com a PMMG, a ação é uma prática do "Novo Cangaço" , em que quadrilhas causam pânico em cidades - geralmente no interior - com assaltos bem elaborados, agressivos e que gerem grande repercussão nas mídas.



Investigações indicam que as ações são planejadas e também executadas por membros de facções criminosas, principalmente do Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo.



