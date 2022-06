PM encontra veículos com vestígio de sangue de assaltantes em Itajubá

Moradores conseguiram registrar momento em que os bandidos estavam fugindo do local do crime (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Polícia Militar encontrou carros abandonados com vestígio de sangue dos assaltantes que participaram do ataque a uma agência bancária na noite de quarta-feira (22/06) no centro de Itajubá, no Sul de Minas.

Segundo a Major Layla, da PM, a polícia acredita que pelo menos um dos criminosos ficou gravemente ferido durante o confronto com os militares.

A área rural está sendo mapeada para auxiliar a ação policial na procura pelo grupo responsável pelo assalto e um reforço do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) se deslocou para a região.

Na ação dos bandidos, quatro policiais ficaram feridos. Um deles foi atingido por bala de fuzil e precisou passar por cirurgia. Os militares passam bem.

Um civil, que passava na região do centro durante a ação dos bandidos, foi baleado e precisou ser atendido no hospital da cidade. Não se sabe o estado de saúde da vítima.

O crime

Na noite dessa quarta-feira (22/6), criminosos fortemente armados atacaram uma agência bancária em Itajubá, no Sul de Minas. A Caixa Econômica Federal, no centro da cidade, foi o alvo dos assaltantes.

Nas redes sociais, moradores da cidade registraram o momento em que os homens armados começaram o tiroteio pela cidade. O barulho assustou quem vive próximo ao centro da cidade.

Novo cangaço

O “novo cangaço” são crimes praticados durante a noite ou madrugada em que um grupo cerca uma cidade, geralmente no interior dos estados, e rouba grandes quantidades de dinheiro de agências bancárias.

Nesse tipo de ação, criminosos fortemente armados causam pânico nas cidades com tiroteios e bombas durante o ataque.